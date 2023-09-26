ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа - первые подробности

Террористы во вторник пересекли ограждение со стороны Газы и подожгли военный пост Армии обороны Израиля.

В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа.

Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля.

Там пообещали поделиться подробностями операции позже. В то же время в ЦАХАЛе напоминают, что сегодня, 26 сентября, во время жестоких беспорядков у ограждения безопасности между Израилем и сектором Газа подозреваемый бросил коктейль Молотова в военный пост ЦАХАЛа, в результате чего пост был подожжен.

В ответ БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по военному посту террористической организации ХАМАС, который располагался в районе КПП "Рафах", недалеко от места, где произошли беспорядки.

Напомним, во вторник, 26 сентября, террористы пересекли забор со стороны Газы и подожгли военный пост ЦАХАЛа. Участники беспорядков вернулись на палестинскую территорию целыми и невредимыми.

По информации СМИ, во вторник палестинцы вновь начали запускать зажигательные шары в сторону окрестных населенных пунктов, что вызвало пожар в районе регионального совета Шаар ха-Негев. Армия также расследует сообщения о двух инцидентах со стрельбой по силам ЦАХАЛа на границе с сектором Газа.

Как сообщал Курсор, во вторник, 26 сентября, Израиль передал террористической организации ХАМАС послание через спецкоординатора ООН по ближневосточному мирному процессу Тора Веннесланда. Дипломат прибыл в сектор Газа через КПП Эрез с целью урегулирования напряженной ситуации, возникшей в последние недели.

Израильская сторона в сообщении пообещала, что как только бурные демонстрации у ограждения и поток воздушных шаров с зажигательной смесью прекратятся, КПП Эрез, закрытый в течение всех праздников, будет вновь открыт.

Как известно, ЦАХАЛ в понедельник, 25 сентября, нанес удар по военному посту террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Пост находился недалеко от района, откуда сегодня нападавшие открыли огонь по солдатам ЦАХАЛа во время жестоких беспорядков, произошедших в районе КПП Карни.