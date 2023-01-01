Нетаниягу провел встречу с главой Моссада

Премьер-министр был проинформирован обо всех текущих разведывательных и оперативных вопросах в целом, а также о деятельности Моссада по иранскому вопросу.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в воскресенье, 1 января, провенл рабочую встречу с главой Моссада Давидом Барнеа.

Об этом сообщает Kanal7.

Отмечается, что встреча состоялась в штаб-квартире Моссада.

Как сообщает издание, «Нетаниягу был проинформирован обо всех текущих разведывательных и оперативных вопросах в целом, а также о деятельности Моссада по иранскому вопросу в частности».

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу в воскресенье, 1 января, провел телефонный разговор с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Последний поздравил Нетаниягу с созданием нового израильского правительства.

Два лидера выразили желание развивать двусторонние отношения между Египтом и Израилем на всех уровнях, в том числе в связи с событиями на международной и региональной аренах. Они подчеркнули важность укрепления мира, стабильности и безопасности на благо двух народов и всех народов Ближнего Востока

Ранее Курсор писал о том, что озвучены любопытные цифры о новом кабинете Нетаниягу. Так, только у 13 из 30 министров, вошедших в состав нового правительства, есть соответствующий опыт работы в прошлом. Поэтому вполне можно назвать этот кабинет правительством новичков.

Всего премьер-министр Биньямин Нетаниягу назначил 29 министров. Считая его самого — 30. Каждый четвертый депутат — министр. Это не первый прецедент — 30 министров было в правительстве Нетаниягу 2009 года. А в правительстве Нетаниягу 2020 года было 34 министра — именно оно на данный момент было самым большим в истории Израиля.

Также Курсор информировал о том, что председатель партии «Религиозный сионизм» и назначенный министром финансов Бецалель Смотрич говорит, что его партия стремится расширить личную свободу, привести экономику и судебную систему в большее соответствие с США.