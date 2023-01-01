Президент Египта позвонил Нетаниягу: о чем шла речь

Два лидера выразили желание развивать двусторонние отношения на всех уровнях, в том числе в связи с событиями на международной и региональной аренах.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в воскресенье, 1 января, провел телефонный разговор с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Об этом информирует The Jerusalem Post.

Отмечается, что Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил Нетаниягу с созданием нового израильского правительства.

«Два лидера выразили желание развивать двусторонние отношения между Египтом и Израилем на всех уровнях, в том числе в связи с событиями на международной и региональной аренах. Они подчеркнули важность укрепления мира, стабильности и безопасности на благо двух народов и всех народов Ближнего Востока», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, Египет приостановил передачу острова в Красном море Саудовской Аравии. Это происходит спустя несколько месяцев после того, как администрация президента США Джо Байдена заключила договоренность, которая включала открытие Эр-Риядом своего воздушного пространства для израильских авиалайнеров.

Издание напоминает, что во время визита в Эр-Рияд в июле Байден объявил о запланированном выводе многонациональных сил наблюдателей, которые более сорока лет обеспечивали безопасность островов Тиран и Санафир, что позволило перевести их из Египта в Саудовскую Аравию.

Ранее Курсор информировал о том, что Египет обнаружил крупное газовое месторождение в восточной части Средиземного моря. Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов Тарек Эль Молла.

Отмечается, что месторождение газа найдено в блоке Наргис. Это один из четырех морских разведочных блоков, в которых операционными долями владеют компании Chevron и Tharwa Petroleum. Предварительно объемы газа в новой скважине составляют около 100 миллиардов кубометров.

Также Курсор писал о том, что месторождение «голубого топливса» на шельфе Газы является главной темой для переговоров между Израилем, Египтом и палестинской администрацией. Дискуссии якобы идут при содействии и посредничестве США и ЕС.