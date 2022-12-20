Нетаниягу проверил своих сотрудников на детекторе лжи

Сотрудников офиса премьер-министра Нетаниягу проверили на честность на полиграфе.Это потребовалось в связи с подозрениями в утечках в партии Ликуд и ближайшем окружении Нетаниягу.

Об этом сообщает 7kanal.

Ликуд сообщил сегодня во вторник, что все прошедшие проверку сотрудники офиса Биньямина Нетаниягу говорили правду.

Сотрудников проверили на «детекторе лжи» прошлой ночью.

Член Кнессета Тали Готлиб, заявила: «Тот, кто стал причиной этого инцидента, — Цахи Браверман. Кто-то выбрал его на праймериз «Ликуда»? Вы когда-нибудь слышали от Нетаниягу или от кого-то из его окружения, чтобы он говорил об избрании Тали Готлиб? Я была избрана свободным голосованием, а не сделками».

Она также сказала: «Спасибо Нетаниягу, который проводит проверки на детекторе лжи в своем кабинете. Серьезный советник — это советник, который работает за кулисами, а не на передовой, и ослабляет лидера».

Аудитор «Ликуда» Шай Галили направил Нетаниягу письмо, в котором просил узнать, откуда поступило финансирование для проверки на детекторе лжи.

Ранее Курсор писал, что в Ликуде опровергли слухи о предложении Элькину поста министра алии и интеграции.

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