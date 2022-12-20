В Ликуде опровергли слухи о предложении Элькину поста министра алии и интеграции

«Ничего подобного нет и не было», — заявили в Ликуде, отрицая слухи о возможном назначении Элькина министром в новом правительстве.

20 декабря, в СМИ появилась информация, что партия «Ликуд» предложила министру Элькину пост министра алии и интеграции.

В самом Ликуде такие слухи опровергли и заявили, что это полная выдумка. «Ничего подобного нет и не было», — прокомментировали члены партии Нетаниягу.

Зеэв Элькин в ответ на вопрос о предложенном ему кресле сообщил, что не комментирует политические предложения, которых он за последнее время получал очень много.

«За последние полтора года я получал самые разные предложения, и на все дал отрицательный ответ», — ответил министр.

Ранее Курсор писал, что Ликуд предложил Элькину портфель министра.

Редакция информировала, что во вторник в Кнессете проходят бурные дебаты по поправкам, предложенным Бен-Гвиром. Бен-Гвир пытался пояснить пленуму Кнессета, почему намерен внести поправки в закон о полиции, однако его неоднократно прерывали депутаты из оппозиции.

Также рекомендуем прочитать статью «Я никогда не видел такого»: Либерман назвал главную проблему Нетаниягу. Уходящий министр финансов Авигдор Либерман заявил, что ни один из будущих партнеров Нетаниягу по коалиции ему не доверяет.

Напомним, наш сайт писал, что десятки бывших депутатов Кнессета выступили с призывом к оппозиции. Около 70 бывших депутатов Кнессета написали письмо главам нынешних оппозиционных партий