«Мы не можем рисковать»: Нетаниягу выступил с призывом к ультраправым партиям

Нетаниягу призывает ультраправые партии объединиться для выборов. «Мы не можем рисковать», — сказал он.

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу призвал ультраправые партии «Религиозный сионизм» и «Оцма-Йехудит» воссоединиться после того, как последняя объявила о независимой гонке на фоне разногласий по поводу состава их избирательных списков.

«Идите вместе на выборы. Мы не можем рисковать, — сказал он в видеообращении. — Только совместная гонка гарантирует, что две партии уверенно преодолеют минимальный порог голосования».

ראש האופוזיציה @netanyahu קורא לסמוטריץ' ובן גביר להתאחד: "אסור לקחת סיכון, רק ריצה משותפת תבטיח ממשלה בלי הרשימה המשותפת"@glick_sh pic.twitter.com/bjypUqtuOa — גלצ (@GLZRadio) August 23, 2022

Нетаниягу уже ранее настаивал на политических слияниях, включающих крайне правые партии, чтобы избежать «траты впустую» голосов правых фракций.

Его обращение к партиям прозвучало в тот момент, когда «Религиозный сионизм» проводит сегодня праймериз, чтобы выбрать свой избирательный список.

Ранее мы писали, чего ожидать от праймериз «Религиозного сионизма».

Кроме того, Нетаниягу заявил, что харедим вредят его блоку. Лидер оппозиции, депутат Кнессета Биньямин Нетаниягу, обеспокоен тем, что раскол в партии ультраортодоксов может нанести ущерб право-религиозному блоку.

Еще Курсор информировал, что Биньямин Нетаниягу исследует последствия раскола между правыми партиями. «Ликуд» проводит опросы, чтобы выяснить, может ли раскол правых быть благоприятным для партии.

Курсор также сообщал про выборы-2022: как повлияло возвращение Гади Айзенкота на раскладку сил.