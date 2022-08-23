Нетаниягу потроллил Лапида и Ганца с помощью снимка от NASA

Нетаниягу выступил с критикой в адрес Лапида и Ганца за их сотрудничество с депутатом Кнессета Ахмедом Тиби и его «Объединенным Арабским Списком».

Нетаниягу «подколол» Ганца и Лапида, опубликовав новое сообщение в Твиттере.

«Невероятно и красиво! Даже оттуда мы все можем видеть, что Лапид и Ганц не могут сформировать правительство без Тиби и Братьев-мусульман», — написал он, прокомментировав новое изображение самой большой планеты Солнечной системы – Юпитера, сделанное телескопом «Джеймс Уэбб».

Нетаниягу неоднократно заявлял, что правительство во главе с ним является единственным вариантом избежать правительства, поддерживаемого или включающего арабские израильские партии, такие как партию «РААМ», которая в настоящее время находится в правительстве, и «Объединенный список», возглавляемым Айманом Удехом и Ахмадом Тиби.

Известный как политический волшебник, способный перехитрить своих противников, Нетаниягу поклялся восстановить свою прежнюю должность премьер-министра на предстоящих выборах. В настоящее время ему предъявлены обвинения по трем отдельным делам, в том числе обвинения в том, что, находясь на своем посту, он принимал подарки на сотни тысяч долларов от голливудского кинопродюсера Арнона Милчана и австралийского миллиардера Джеймса Пэкера. Нетаниягу отрицает какие-либо правонарушения.

Ранее мы писали, что Нетаниягу заявил, что харедим вредят его блоку. Лидер оппозиции, депутат Кнессета Биньямин Нетаниягу, обеспокоен тем, что раскол в партии ультраортодоксов может нанести ущерб право-религиозному блоку.

Кроме того, Нетаниягу исследует последствия раскола между правыми партиями. «Ликуд» проводит опросы, чтобы выяснить, может ли раскол правых быть благоприятным для партии.

Напомним, что ШАБАК предупредил ПА о невмешательстве в выборы Израиля. ШАБАК выпустила «суровое предупреждение» Палестинской администрации не вмешиваться в предстоящие выборы в Израиле.