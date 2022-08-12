Нетаниягу решает, кого разместить на зарезервированных местах: Сильман и Шикли в числе претендентов

Одними из фаворитов для назначения на зарезервированные Ликудом места ожидаемо являются бывшие члены Ямины, которые стали причиной развала правительства.

Лидер партии Ликуд Биньямин Нетаниягу, комментируя результаты праймериз в партии, еще не решил, как распределить зарезервированные места в партийном списке перед предстоящими выборами.

Ликуд зарезервировал места в списках под номерами 14, 16, 28, 37 и 43, и размещение на них будет выполняться по усмотрению Нетаниягу.

По предварительным опросам, Ликуд получит около 35 мест на выборах в ноябре, но места в праймериз выше этого числа также остаются актуальными из-за так называемого Норвежского закона, который позволяет членам МК, назначенным министрами, быть замененными из парламента на людей, находящихся ниже по списку.

Бывшие члены партии Ямина Идит Сильман и Амихай Шикли, чьи действия против Нафтали Беннета стали ключевыми в развале коалиционного правительства, являются фаворитами для назначения на зарезервированные места.

Третьим потенциальным кандидатом считают бывшего старшего офицера ЦАХАЛа, кандидатуру которого отклонили на пост начальника полиции из-за подозрений в незаконных деловых операциях.

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