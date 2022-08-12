Выборы в Израиле: новый опрос показал, кто преодолеет избирательный барьер

Опрос показал, что блок, поддерживающий бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, получит 59 мест и без Шакед и партии «Сионистский дух» не сможет сформировать правительство.

Согласно последнему опросу, партия Айелет Шакед «Сионистский дух» сумеет преодолеть избирательный порог, а МЕРЕЦ — нет.

Опрос проводился по заказу maariv.

Согласно опросу, партия Ликуд получит 33 места, за ней следует Еш Атид — 25 мест, «Кахоль-Лаван» и «Новая надежда» — 10 мест, Религиозно-сионистская партия — 10 мест, ШАС — 9.

В то же время, «Объединенный иудаизм Торы» и «Авода» получат по 7 мест, Объединенный список — 6 мест, «Исраэль Бейтену» — 5 мест, а РААМ и «Сионистский дух» — по 4 места.

МЕРЕЦ не наберет достаточно голосов для преодоления избирательного порога.

Таким образом блок, поддерживающий бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, получит 59 мест, а блок, поддерживающий нынешнего премьер-министра Яира Лапида, — 51 место. Если «Сионистский дух» присоединится к Нетаниягу, то его блок сможет сформировать правительство, в противном случае и они, и блок Лапида не смогут этого сделать.

«Курсор» писал, что опрос показал главные приоритеты для израильтян на предстоящих выборах. Около половины респондентов заявили, что планируют голосовать за ту же партию, за которую голосовали на выборах в марте 2021 года.

Наш сайт информировал о результатах праймериз в Ликуде: стало известно, кто лидирует после окончательного подсчета голосов.

Напомним, Эдельштейн заявил, при каком условии выйдет из Ликуда.