Нетаниягу сделал неожиданное предложение Саудовской Аравии для соглашения о нормализации — СМИ

По данным журналистов, назначенный премьер-министр обязуется не применять суверенитет в Иудее и Самарии, вопреки позиции Бецалеля Смотрича.

После победных для себя выборов назначенный на пост премьер-министра Биньямин Нетаниягу ведет тайные переговоры в треугольнике Эр-Рияд-Вашингтон-Иерусалим с целью подготовить почву для исторического соглашения между Израилем и Саудовской Аравией. Оно должно завершить процесс, начатый Авраамскими соглашениями.

Об этом говорится в материале портала inn.co.il.

Отмечается, что, по мнению журналиста Наума Барнеа, условия для начала переговоров сложные, но саудовская сторона проявляет интерес. Так, принц Мохаммед бин Салман, фактический правитель Саудовской Аравии, демонстрирует реальную готовность к переговорам.

«Две страны давно перешли к прямым контактам, и обе очень довольны результатами», — написал Барнеа, ссылаясь на источники в Вашингтоне.

Барнеа также сообщает, что Нетаньяху обязуется не применять суверенитет в Иудее и Самарии, вопреки позиции назначенного министром финансов Бецалеля Смотрича.

«Нетаниягу предлагает соглашение о нормализации, которое не включает в себя обязательство Израиля добиваться прогресса в палестинском вопросе. Он обязуется воздерживаться от аннексии территорий на протяжении всего срока своего пребывания на посту премьер-министра. Аналогичного обязательства американцы добились от него во время работы над Соглашения Авраама», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, по данным СМИ Израиль на пороге исторического соглашения с Саудовской Аравией. По данным журналистов, несмотря на заявление Нетаниягу о формировании «полностью правого» правительства, за кулисами политики сделают «шаг назад».

Также Курсор информировал о том, что министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в закрытых беседах заявил, что «направление саудовско-израильских отношений — нормализация».

Ранее Курсор писал, что глава КСИР заявил, что террористы превратят мир в кладбище для политики Израиля, США и Саудовской Аравии.