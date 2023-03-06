Нетаниягу: Угроза резервистов не явиться на службу является «экзистенциальной» угрозой для Израиля

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что угроза резервистов Армии обороны Израиля не явиться на службу является «экзистенциальной» угрозой для Израиля.

Об этом сообщает Haaretz.

Глава правительства выступил вместе с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и спикером Кнессета Амиром Охана на религиозной церемонии, посвященной еврейскому празднику Пурим. Он сделал это заявление после сообщений о том, что различные резервные подразделения ЦАХАЛа намерены отказаться от приказа явиться на службу из-за продолжающихся усилий правительства по принятию закона, который изменит судебную систему.

В частности, 5 марта, в воскресенье, многие резервные пилоты элитного подразделения ВВС уведомили своих командиров ВВС Израиля, что они не будут участвовать в тренировочной операции, намеченной на следующую неделю.

Ранее мы писали, что более 200 врачей-резервистов объявили, что прекратят службу в случае продолжения судебной реформы. Они потребовали остановить законодательные изменения «немедленно и без предварительных условий».

Также «Курсор» сообщал, что Лапид отреагировал на угрозы резервистов отказаться от службы.

Помимо этого Ганц выступил с призывом к резервистам, отказавшимся от службы.