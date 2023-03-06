Более 200 врачей-резервистов грозятся уволиться

Более 200 врачей-резервистов объявили, что прекратят службу в случае продолжения судебной реформы.

Об этом сообщает портал Israel Info.

Отмечается, что своем письме военные врачи-резервисты требуют остановить законодательные изменения «немедленно и без предварительных условий».

Как сообщал Курсор, в знак протеста против судебной реформы десятки военных летчиков-резервистов заявили, что не будут принимать участие в запланированных на эту неделю учениях. 37 из 40 летчиков-резервистов эскадрильи «Молоты», оснащенной самолетами F-15I («Раам»), отказались от участия и сообщили об этом командованию ВВС и командиру эскадрильи.

В ответ на это заявление ЦАХАЛ отметил, что армия постоянно оценивает ситуацию и проводит беседы с военнослужащими в связи с последними событиями и задачами по обеспечению безопасности. Начальник генштаба поручил членам Форума генерального штаба провести беседы в подразделениях и подчеркнул важность единства цели для способности ЦАХАЛа выполнять свои задачи.

Также Курсор писал о том, что лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что выступает против угроз резервистов отказаться служить в случае принятия правительством судебной реформы.

Кроме того, мы информировали о том, что глава партии «Национальное единство» Бени Ганц, бывший начальник штаба Армии обороны Израиля, призвал солдат-резервистов ЦАХАЛа продолжать нести службу даже на фоне волны протестов против планов правительства по реформе судебной системы.

Позже Курсор сообщал о том, что бывшие премьер-министр Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц выступили с совместным заявлением касаемо нынешней политической обстановки.

«Все наши попытки добиться единства Израиля были попраны и встречены отказом. Израиль стоит на пороге чрезвычайного положения, и Нетаниягу отказывается останавливаться. Мы ценим усилия президента, но не Нетаниягу объявляет о прекращении противостояния — никаких переговоров нет», – сказано в заявлении.