Нетаниягу установил крайний срок для формирования правительства

Как сообщает Walla!, Нетаниягу предложил привести к присяге правительство, состоящее всего из 57 депутатов.

Назначенный премьер-министром Биньямин Нетаниягу («Ликуд») в среду вечером назначил ближайшую среду, 23 ноября, крайним сроком для формирования следующего правительства.

Об этом сообщает Walla!

Как пишет издание, Нетаниягу также предложил привести к присяге правительство, состоящее всего из 57 депутатов — от партий «Ликуд», «Объединенный иудаизм Торы», «ШАС» и «Оцма Иегудит», без партии «Религиозный сионизм».

Отчет издания появился на фоне тупика в коалиционных переговорах между «Религиозным сионизмом» и «Ликудом», когда депутат Кнессета Бецалель Смотрич, председатель «Религиозного сионизма», требует портфель либо министерства обороны, либо министерства финансов, а Нетаниягу отказывается дать ему ни то, ни другое.

Источник в «Религиозном сионизме» ответил Walla! на их отчет: «Если Нетаниягу исключит «Религиозный сионизм», то пусть формирует правительство с Объединенным арабским списком (Раам)».

Ранее в четверг источник в «Агудат Исраэль» пояснил, что его партия не присоединится к коалиции, если в нее не будет включен «Религиозный сионизм».

Ранее Курсор писал, что у Смотрича обрушились с жесткой критикой в адрес США.

Кроме того, озвучена главная причина разногласий между Ликудом и Отцма Йехудит.