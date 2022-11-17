У Смотрича обрушились с жесткой критикой в адрес США

«Религиозный сионизм» призывает администрацию Байдена уважать израильскую демократию и не вмешиваться в создание избранного правительства.

Партия «Религиозный сионизм» раскритиковала администрацию президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Отмечается, что это произошло после того, как посол США в Израиле Томас Найдс косвенно предостерег избранного премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу от назначения главы политсилы Бецалеля Смотрича министром обороны.

В заявлении «Религиозного сионизма», в частности, говорится, что, хотя партия «с большим уважением и признательностью относится к нашему союзнику Соединенным Штатам, администрация Байдена также должна уважать израильскую демократию и не вмешиваться в создание избранного правительства».

Как сообщал Курсор, в Белом доме не в восторге от состава будущего израильского правительства, которое с большой вероятностью будет сформировано в ближайшее время. Попытку донести эту позицию Вашингтона накануне предпринял посол США в Израиле Том Найдс, который провел встречу с Биньямином Нетаниягу «за закрытыми дверями».

Имен лидера блока «Религиозный сионизм» Бецалеля Смотрича и председателя партии «Оцма Йегудит» Итамара Бен-Гвира на встрече не прозвучало. При этом будущему премьер-министру было сделано «тонкое предупреждение».

«Назначение министра обороны должно производиться с осторожностью. И таким образом, чтобы учитывать и другие соображения, помимо тех, что необходимы для формирования коалиции. Например, такой важный фактор, как тесные отношения между Израилем и Соединенными Штатами», — заявил Найдс.

Ранее Курсор писал о том, что Смотрич усиливает давление на Нетаниягу из-за портфеля министра обороны.

Также Курсор информировал о том, что СМИ узнали, при каком условии Смотрич готов отказаться от портфеля министра обороны.