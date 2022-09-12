Нетаниягу заявил, что не будет увольнять генпрокурора, если придет к власти

Политик во время конференции, организованной ультраортодоксальной газетой «Кикар ха-Шабат», опроверг слухи о том, что в случае своего возвращения к власти он уволит генпрокурора Гали-Баарав-Миара.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Никто не собирается увольнять генерального прокурора. Я не собираюсь этого делать», – заявил Нетаниягу.

Лидер Ликуда прокомментировал это после заявление на фоне недавно прозвучавших слов депутата Кнессета Нира Барката. Тот сказал, что Нетаниягу уволит генпрокурора назначенного уходящим правительством, в случае своей победы на предстоящих ноябрьских выборах.

Помимо этого, Нетаниягу считает, что судебную систему нужно реформировать, но это нужно делать не радикально, а постепенно и правильно. Также лидер оппозиции упрекнул Барката и других депутатов от Ликуда, утверждая, что именно он будет принимать важные решения.

«У нас отличная команда, но у команды есть капитан, и, в конце концов, политика проводится организованно», – добавил бывшие премьер-министр.

Помимо самого Нетаниягу, заявление Барката прокомментировали другие члены партии Ликуд. Там сказали, что слова об увольнении генпрокурора – личное мнение Барката.

Также мы рассказывали, что депутат Кнессета Матан Кахана высказался о перспективах премьерства Нетаниягу. Он считает, что если последний станет премьер-министром, то это принесет вред Израилю.

«Курсор» сообщал, что Авигдор Либерман извинился за свои слова в адрес Нетаниягу, которого он сравнил с Геббельсом и Сталиным. По его словам, он не хотел «причинить кому-либо вред, и уж тем более не в таком вопросе — как Холокост и Вторая мировая война».