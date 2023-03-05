Нетаниягу уволил высокопоставленного чиновника, чтобы «пристроить» друга семьи — СМИ

Два других сотрудника канцелярии премьер-министра дают показания после того, как возникло подозрение, что они «недостаточно лояльны к Нетаниягу».

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу уволил высокопоставленного чиновника своей канцелярии, чтобы освободить место для советника, который, как считается, тесно связан с семьей главы правительства.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

«Михал Янив, координатор зарубежных визитов в канцелярии премьер-министра, уволен со своей должности, чтобы уступить место Йосси Каспариусу, который занимал ряд должностей при Нетаниягу», — говорится в сообщении.

Также, согласно информации СМИ, наряду с Янивом, два других сотрудника канцелярии премьер-министра дают показания после того, как возникло подозрение, что они «недостаточно лояльны к Нетаниягу».

Как сообщал Курсор, представитель ультраконсервативной партии «Ноам» Ави Маоз сообщил о намерении покинуть пост заместителя министра в канцелярии премьер-министра. По словам Маоза, на данный момент не исполняется коалиционное соглашение, подписанное с ним.

«Видимо это решение связано с проведенным в правительстве бюджетом. Маоз также заявил, что он продолжит поддерживать правительство», — пишет СМИ.

«Как вы знаете, я пытался в течение последних двух месяцев, с момента формирования правительства, реализовать договоренности между нами, создавая сотрудничество с членами министерств, … которые призваны изменить наши фундаментальные представления о народе Израиля и еврейской семье», — написал Маоз.

До этого левая партия «Авода» и левоцентристская «Еш Атид» обдумывают массовые отставки из Кнессета в знак протеста против принятия правительственного плана судебной реформы и в надежде сорвать завершение законодательного процесса.

После голосования в Кнессете в поддержку двух ключевых мер плана судебной реформы появилась информация о том, что партия «Еш Атид» в настоящее время рассматривает вопрос о прекращении своего представительства в Кнессете посредством массовой отставки.