Нетаниягу встретился с гендиректором Boeing: о чем шла речь

Одной из тем стало обеспечение безопасности Государства Израиль.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в воскресенье, 19 февраля, провел встречу с президентом авиационной, военной и космической корпорации «Boeing» Тедом Кольбертом и президентом компании «Boeing Israel» Идо Нехуштаном.

Об этом информирует Kanal7.

Как сообщил Кольберт, на встрече обсудили «существующее и развивающееся сотрудничество с израильской промышленностью, а также будущие сделки по обеспечению безопасности с Государством Израиль».

Кроме того, стороны обсудили будущее мировой авиации и космоса, а также основные разработки и инновации в ближайшем и отдаленном будущем.

Как сообщал Курсор, в сентябре 2022 года на тот момент министр обороны Бени Ганц прокомментировал подписание с Министерством обороны США контракта, позволяющего авиастроительной компании Boeing поставить Израилю четыре самолета-заправщика KC-46.

Ганц заявил: «Самолеты-заправщики, которые мы приобретаем, наряду с закупкой новой эскадрильи F-35, тяжелых транспортных вертолетов, подводных лодок и современного вооружения, будут служить ЦАХАЛу в условиях боевых действий, ближних и дальних, с которыми нам возможно предстоит столкнуться».

«Контракт — это еще одно доказательство альянса и стратегических отношений израильского и американского оборонных ведомств», — пояснил глава минобороны.

Ранее Курсор информировал о том, что Израиль подписал контракт с корпорацией Boeing. Компания Boeing намерена поставить военно-воздушным силам Израиля четыре самолета-заправщика КС-46А. О подписании контракта стало известно 1 сентября.

Также мы писали о том, что Израиль введет запрет на использование самолетов с четырьмя двигателями с 31 марта 2023 года для снижения уровня шума и загрязнения воздуха.

Директива касается в основном грузовых самолетов, большинство перевозчиков уже прекратили использование Boeing 747 и других четырехмоторных самолетов на маршрутах в Израиль. Эксплуатация таких самолетов будет разрешена в исключительных случаях и только при наличии специального разрешения.