Израиль подписал контракт с корпорацией Boeing

Компания Boeing намерена поставить военно-воздушным силам Израиля четыре самолета-заправщика КС-46А. О подписании контракта стало известно 1 сентября.

Израиль подписал контракт с компанией Boeing, в рамках которого будут закуплены 4 самолета-заправщика КС-46А. Их передадут на службу ВВС.

Об этом сообщил Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Интересно, куда полетят бомбардировщики, что туда по пути нужны самолеты заправщики?

Ранее Курсор писал, что перед поездкой в Вашингтон глава Моссада получил наставления от Лапида. Яир Лапид и Давид Барнеа обсуждали продолжение усилий Израиля по вопросу возобновления ядерного соглашения западных стран и США с Ираном.

Наш сайт также сообщал, что глава Моссада посетит США, ибо Израиль активизирует усилия по пересмотру ядерного соглашения.

Напомним, информировали, что Лапид позвонил Зеленскому: основные моменты телефонного разговора. Пресс-служба премьер-министра сообщила о состоявшемся телефонном разговоре с главой Украины. Сообщается, что Лапид выразил поддержку украинскому народу.

Кроме того, сайт информировал, что МИД Израиля призвал израильтян немедленно покинуть Украину. Со срочным сообщением к израильтянам, которые отправились в преддверии Рош ха-Шана в Умань, официально обратилось министерство иностранных дел.

Также редакция писала, что президент Израиля посетит Германию: какая цель визита. В рамках визита Герцог встретится с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером и другими высокопоставленными лицами. Также запланировано выступление президента Израиля перед Бундестагом и посещение мемориального центра на территории бывшего концлагеря Берген-Бельзен.