Ноам против Нетаниягу: СМИ озвучили детали конфликта

Ликуд собирается встретиться с лидером Ноама после того, как партия пригрозила бойкотировать коалицию.

Лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаниягу намерен встретиться сегодня во вторник с Ави Маозом, лидером крайне правой партии «Ноам» и ее единственным депутатом после того, как «Ноам» пригрозила бойкотировать коалицию.

«Ноам», выступавшая вместе с «Религиозным сионизмом» и «Оцма Иехудит» на единой ультраправой платформе, потребовала права вести переговоры на отдельных условиях для включения своего одного места в правую религиозную коалицию, состоящую из 64 человек, которая победила на выборах в Израиле 1 ноября.

Согласно источникам в партии «Ликуд», требования Маоза о вступлении в коалицию еще не известны, и офис Маоза отклонил просьбу уточнить их.

Источник, близкий к Маозу, сообщил, что по состоянию на утро вторника Маоз не получил приглашения на встречу с Нетаниягу, несмотря на то, что он хотел вести переговоры отдельно от «Религиозного сионизма» и «Оцма-Йехудит», и что Маоз, следовательно, рассматривает возможность выхода из коалиции.

Приглашение на встречу с Нетаниягу, по-видимому, пришло вскоре после его заявления с угрозой.

Напомним, что Нетаниягу вручную вшил «Ноам» в список ультраправых «Религиозный сионизм-Оцма Иегудит», чтобы сохранить голоса правых на выборах.

Маоз попал в заголовки своей анти-ЛГБТ-позицией, и за несколько дней до того, как «Религиозный сионизм» стал второй по величине партией блока Нетаниягу, он заявил, что издаст закон о запрете прайдов, восстановит запрещенную конверсионную терапию, будет продвигать «еврейское образование» в государственных школах и другое.

«Ликуд» оказался в неудобном положении, будучи самым левым членом формируемой им коалиции. В их партии есть известный гей-законодатель, и несколько депутатов «Ликуда» отклонили более экстремистскую идеологию своих ультраправых партнеров. Источник в партии «Ноам» предположил, что внутри «Ликуда» могут быть силы, которые хотят, чтобы Маоз вышел из коалиции.

Однако источники в «Ликуде» подтвердили свое «намерение ввести [Маоза] в коалицию».

Ранее Курсор писал, что партия Ноам намерена бросить вызов правительству Нетаниягу.