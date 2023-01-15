Нетаниягу резко ответил на претензии протестующих против судебной реформы

В начале заседания кабинета министров, которое состоялось сегодня в воскресенье, премьер-министр Биньямин Нетаниягу сослался на массовую демонстрацию, состоявшуюся вчера против судебной реформы, заявив: «Миллионы израильтян проголосовали за реформу судебной системы. Убежден, что после ее обсуждения в Конституционной комиссии мы доработаем закон, который исправит то, что требуется».

Нетаниягу также добавил: «Около двух месяцев назад в Израиле прошла огромная демонстрация — мать всех демонстраций. Миллионы людей вышли и проголосовали на выборах. Один из центральных вопросов, за который они голосовали, — это реформа судебной системы».

Кроме того, сегодня правительство одобрило передачу подразделения внешних программ в министерстве образования под ответственность Ави Маоза, как это было согласовано в коалиционных соглашениях и несмотря на широкую общественную критику.

Бывший министр образования Ифат Шаша Битон сказала после этого решения: «В реформированной стране человек, который ненавидит свою веру, человек, который своим голосом сказал, что роль женщины состоит в том, чтобы сидеть дома, человек, который ведет политику поляризации, дискриминации и ненависти, не должен быть главой подразделения, контролирующего внешние программы в образовании. Нетаниягу демонтирует министерство образования так же, как он демонтирует израильское общество в целом».