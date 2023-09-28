В БАГАЦе завершилось рассмотрение апелляции против принятия поправки к Основному закону

Возможно, решение суда будет касаться того, когда произойдет вступление закона в силу, а не того, нужно ли его отменить.

В Высшем суде справедливости (БАГАЦ) завершили слушания, начавшиеся в 10 часов утра.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

На них рассматривали петицию с требованием отмены поправки к Основному закону, предусматривающей отстранение премьер-министра с занимаемой должности в случае его недееспособности. Непонятно, когда будет вынесено решение, которое, согласно ожиданиям, коснется того, когда произойдет вступление закона в силу, а не того, нужно ли его отменить.

Несколько ранее в суде намекали, что могут отложить реализацию закона до следующего Кнессета. Это объясняют опасением из-за, дескать, персонального характера данного закона и его направленности на защиту главы правительства Биньямина Нетаниягу, которому в соответствии с соглашением о конфликте интересов запрещается заниматься судебной реформой.

Возможно, это повлияет на судебное разбирательство по его уголовным делам. По мнению ряда либеральных судей, которыми они поделились в ходе слушаний, закон является настолько персональным, что может быть проблематичным. В то же время из уст некоторых консервативных судей прозвучало, что благодаря закону проще прояснять ранее размытую правовую ситуацию, из чего следует, что его цель может быть законной.

Ранее мы писали, что глава партии НДИ Авигдор Либерман посетил слушание в БАГАЦе касательно апелляции партии НДИ против Закона о порядке признания недееспособности премьер-министра. По его словам, речь идет о заведомо неразумном законе, позволяющем Нетаниягу уйти в отставку лишь "после его похорон".

Также "Курсор" сообщал о выступлении в БАГАЦе адвоката, представляющего интересы депутата Кнессета от партии НДИ Одеда Форера.

Помимо этого Беннет похвалил Мансура Аббаса и заявил о захвате Израиля.