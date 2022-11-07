Нетаниягу встретится с Бен-Гвиром для переговоров о коалиции

Стало известно, почему Нетаниягу встретился в Иерусалиме только со Смотричем.

Сегодня днем, 7 ноября, председатель «Ликуда» Биньямин Нетаниягу должен встретиться с депутатом Кнессета от религиозного сионизма Итамаром Бен-Гвиром для неформальных коалиционных переговоров в отеле в Тель-Авиве.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

БенГвир, возглавляющий фракцию «Оцма Иегудит», и лидер религиозного сионизма Бецалель Смотрич вчера пообещали провести совместные переговоры о формировании нового правительства, пообещав не разделяться.

Однако, 6 ноября, в воскресенье, в Иерусалиме Нетаниягу встретился только со Смотричем, потому что Бен-Гвир был в Эйлате. Среди ряда западных союзников присутствует озабоченность касаемо того, что Бен-Гвир займет пост в ожидаемом будущем правительстве Нетаниягу.

Ранее мы рассказывали, что Итамар Бен-Гвир во время встречи с Биньямином Нетаниягу может выдвинуть свои требования о вступлении в должность министра и формировании правительства. Также он может потребовать ухудшить условия содержания террористов в тюрьмах.

Также «Курсор» сообщал, что высокопоставленные чиновники Аводы работают над смещением министра Мейрав Михаэли с поста председателя партии, что происходит при активной поддержке со стороны других сторонников партии.

Помимо этого, Гафни и Смотрич отказали Нетаниягу в просьбе о двухэтапных коалиционных переговорах, которые могли ускорить возвращение Нетаниягу к власти. Детальнее об этом читайте в нашем материале.