Михаэли могут сместить с поста главы партии Авода — СМИ

В партии Авода назревает мятеж после провала на выборах в Кнессет, состоявшихся в прошлый вторник.

Высокопоставленные чиновники Аводы работают над смещением министра Мйерава Михаэли с поста председателя партии, как сообщается, при активной поддержке со стороны других сторонников партии.

Об этом сообщает 7Israel National News со ссылкой на Israel Hayom.

Согласно предварительным результатам выборов, партия Авода получили всего 175 922 голоса избирателей, по сравнению с 268 767 голосами на прошлогодних выборах, в результате чего у партии осталось всего 4 места по сравнению с 7 местами в уходящем Кнессете.

Сообщается, что высокопоставленные партийные чиновники в настоящее время пытаются созвать центральный комитет партии, чтобы провести досрочные выборы внутри партии, бросив вызов лидерству Михаэли. Внутренний партийный опрос показал, что подавляющее большинство сторонников партии поддерживают новые выборы руководства.

Наряду с падением партии на выборах Михаэли столкнулась с критикой в ​​Аводе из-за ее отказа сформировать союз с меньшей партией МЕРЕЦ, чтобы МЕРЕЦ могла преодолеть избирательный барьер. МЕРЕЦ не набрал необходимых 3,25% голосов, потеряв более 150 000 голосов за левый блок.

Отказ Михаэли после выборов взять на себя ответственность за то, что ей не удалось заключить союз с МЕРЕЦ, еще больше разозлил многих членов Аводы, в том числе бывших членов Кнессета Става Шафира и Ицика Шмули, которые, как сообщается, рассматривают первичные предложения против Михаэли.

Бывший депутат Кнессета Эйтан Кабель сказал, что на него оказывают давление, чтобы бросить вызов Михаэли, но он еще не решил, баллотироваться ли, если будут назначены внутренние выборы.

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