Нетаниягу встретится с Макроном во Франции: названа дата

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вылетит в четверг с визитом в Париж, в рамках которого он встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщает Walla со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
Макрон пригласил Нетаниягу в гости во время их первого телефонного звонка после победы лидера Ликуда на выборах, на что тот согласился. В ходе беседы стороны договорились о дальнейшем укреплении отношений между Израилем и Францией, а также об обсуждении общих для стран региональных вопросов, особенно Ирана.
В последний раз встреча премьер-министра Израиля и Макрона состоялась в июле, когда Яир Лапид приехал с визитом в Париж. На встрече Макрон выразил поддержку процессу нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.
«Это укрепит стабильность в регионе», — добавил он.
Также тогда французский лидер призвал к возобновлению переговоров между Израилем и палестинцами.
«Альтернативы нет. Вы можете стать исторической фигурой, возобновив мирный процесс. Я понимаю препятствия, но знаю, что вы можете быть тем человеком, который сделает это», ‒ сказал он.
Другими темами, которые Макрон упомянул на встрече с Лапидом, были напряженность в отношениях между Израилем и Ливаном и война *россии против Украины.
На предыдущей встрече Нетаниягу и Макрона президент Франции сказал, что «бросать вызов существованию Государства Израиль» является формой антисемитизма. По его словам, следует «постоянно напоминать себе», к чему привел антисемитизм в XX веке, и добавил, что «мы не позволим Ирану достичь ядерного потенциала».
Ранее глава CRIF заявил, что уровень антисемитизма во Франции все еще высок.
Также «Курсор» сообщал, что Нетаниягу обсудил с Блинкеном поддержку Украины.
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