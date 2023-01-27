Уровень антисемитизма во Франции все еще высок — глава CRIF

По словам, Йонатана Арфи, «снижение — это хорошая новость, но его нужно рассматривать в перспективе».

Антисемитские нападения во Франции по-прежнему находятся на рекордно высоком уровне, несмотря на то, что количество зарегистрированных инцидентов в 2022 году уменьшилось по сравнению с предыдущим годом.

Об этом, как информирует Israel tional News, Naсообщил президент CRIF, зонтичной организации, представляющей французские еврейские институты, Йонатан Арфи.

«Очевидно, что снижение — это хорошая новость, но его нужно рассматривать в перспективе», — сказал он.

Отмечается, что Служба защиты еврейской общины и Министерство внутренних дел Франции опубликовали отчет, в котором говорится, что в 2022 году было 436 антисемитских инцидентов, что меньше по сравнению с 589 в предыдущем году.

Арфи отметил, что в отчете изучались «только цифры, зафиксированные в полицейских участках». Он предупредил, что «самые серьезные деяния остаются на высоком уровне».

Также, по словам Арфи, «выводы нового отчета «не отражают реальность антисемитизма в Интернете».

Он добавил, что антисемитизм по-прежнему «принимает разные обличья, особенно исламизм, заговор и ненависть к Израилю».

«Мы остаемся на высоком плато того же порядка, что и в последние 20 лет», — предупредил он.

Как сообщал Курсор, 85 процентов французских евреев считают антисемитизм широко распространенной проблемой во Франции, при этом 73 процента говорят, что за последнее десятилетие он усилился.

Но только 64% ​​населения Франции считает, что антисемитизм широко распространен и растет.