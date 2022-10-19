Нетаниягу высказался о предоставлении оружия Украине

Призывая разорвать дипломатические отношения с Ираном, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во вторник, что его страна направит официальный запрос Государству Израиль с просьбой о системах ПВО и начале качественного сотрудничества по предоставлению техники Украине, сообщает The Jerusalem Post.

«Украина направит официальную ноту правительству Израиля с просьбой срочно обеспечить Украину зенитными комплексами и начать качественное сотрудничество по получению соответствующих технологий для Украины», — сказал Кулеба и добавил, что «не видит объективных причин, по которым» военное сотрудничество с Израилем не должно происходить.

«Иран — это красная линия для Израиля, и после того, как Иран прямо, по сути, стал соучастником преступления агрессии против Украины, я думаю, любой в Израиле, у кого еще есть какие-то сомнения в том, помогать Украине или нет, должен развеять эти колебания. Сегодня, без преувеличения, на Израиль нацелены те же беспилотники, которые уничтожают Украину. Я думаю, что этим все сказано, и я считаю, что это должно стать отправной точкой для разработки израильской политики», — сказал он.

В аппарате премьер-министра отказались комментировать заявления Кулебы.

Позже во вторник в интервью MSNBC лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу предупредил, что любое оружие, предоставленное Украине, может оказаться в руках Ирана. Нетаниягу подчеркнул, что считает нынешнюю политику Израиля в отношении войны рф* в Украине «благоразумной», указав на прием беженцев и оказание гуманитарной помощи. Однако экс-премьер отверг идею поставки оружия Украине.

«В вопросе об оружии всегда есть вероятность, и это случалось снова и снова, что оружие, которое мы поставили на одном поле боя, в конечном итоге окажется в руках Ирана и будет использовано против нас», — сказал Нетаниягу.

Нетаниягу добавил, что считает наибольшей опасностью российского вторжения в Украину то, что оно может перерасти в «глобальный конфликт», включая возможное применение ядерного оружия.

«Я не думаю, что есть большая разница, будет ли это тактическое ядерное оружие или стратегическое ядерное оружие, этот порог не пересекался в течение 77 лет, и я думаю, что сейчас требуется сочетание твердости и осторожности, чтобы убедиться, что это конфликт заканчивается и, конечно же, не распространяется», — сказал лидер оппозиции.

Как сообщал Курсор, Израиль отказал Украине согласовать телефонный разговор между министром обороны Бени Ганцем и его украинским коллегой Алексеем Резниковым. Украинские чиновники заявили, что именно Израиль отменил предварительные договоренности о звонке, который был согласован несколько дней назад.

Кроме того, Курсор информировал о том, что Украина отправит правительству Израиля официальную просьбу касаемо безотлагательного предоставления Украине систем ПВО, чтобы защищаться от россии.

Израиль и Украина обсудят запрос на поставку систем ПВО: подробности. Ранее Иерусалим отказывался предоставлять Киеву оборонительное или наступательное оружие, пытаясь сохранить свои деликатные отношения с москвой.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!