Смотрич назвал правозащитные организации «экзистенциальной угрозой»

Лидер религиозного сионизма Бецалель Смотрич заявил, что новое правительство после вступления в должность должно принять меры против некоторых правозащитных организаций.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Ультраправый политик выступил на конференции под названием «Правозащитные организации под управлением ХАМАС», которую организовали правые активисты из группы «Ад Кан».

По мнению Смотрича, определенные организации ‒ «экзистенциальная угроза» для Израиля. Он призывает новое правительство обратить внимание на финансы таких правозащитников и действовать против них с помощью «правовых средств и средств безопасности».

«Столкнувшись с делегитимизацией, подстрекательством к терроризму и клевете, пора начинать реагировать. Это наша задача. Я не сомневаюсь, что в ближайшие дни будет создано хорошее правительство», ‒ сказал он.

Слова Смотрича возмутили лидера Аводы Мейрав Михаэли. Она заявила, что новое правительство во главе с предполагаемым премьер-министром Биньямином Нетаниягу на самом деле угрожает для израильской демократии.

По ее словам, когда-то было очевидным, что Израиль ‒ еврейское и демократическое государство. Однако сейчас на демократические институты нападают, что она называет «действительной экзистенциальной борьбой».

Михаэли удивляет, что «еврей произнес такую фразу». Она обвинила его в попытке «стереть с лица земли нашу судебную систему» и искоренения демократической части Израиля, в попытке подчинить ее тому, что «сейчас называют «еврейским». Политик добавила, что люди, называющие правозащитные организации экзистенциальной угрозой, угрожает существованию Израиля.

Ранее «Курсор» сообщал, что Бен-Гвир призвал навести порядок на улицах, прежде чем становиться частью правительства.