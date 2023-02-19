Нетаниягу запрещено вести переговоры о судебной реформе — юрисконсульт правительства

Юрисконсульт правительства Гали Баарав-Миара дала официальный ответ на просьбы разрешить подсудимому премьер-министру Биньмину Нетаниягу участвовать в переговорах о компромиссном варианте судебной реформы.

Об этом сообщает Israel Info.

По словам юрисконсульта, соглашение о конфликте интересов запрещает Нетаниягу обсуждать детали реформы, но способствовать «успокоению страстей» ему не возбраняется.

Издание напоминает, что запрет на участие в принятии любых решений, способных повлиять на исход судебного процесса в отношении Нетаниягу, прописан в соглашении об избежании конфликта интересов, которое было для него составлено еще юрисконсультом Авихаем Мандельблитом и утверждено постановлением БАГАЦа.

«Отклоняя апелляцию “Движения за качество власти” против вручения мандата на формирование правительства обвиняемому в уголовных преступлениях, Высший суд справедливости постановил в 2020 году, что Нетаниягу может стать премьер-министром при том непременном условии, что его вмешательство в вопросы, касающиеся правовой системы, будет ограничено соглашением об избежании конфликта интересов», — говорится в материале.

Баарав-Миара напомнила об этом условии и подчеркнула, что Нетаниягу принял его и обязался соблюдать все наложенные на него ограничения.

По ее словам, законодательные инициативы, продвигаемые правительством под названием “судебной реформы”, отвечают интересам Нетаниягу как обвиняемого и “меняют реальность в благоприятную для него сторону”. Именно поэтому премьер-министр лишен права участвовать в продвижении этих инициатив и не может вести переговоры по их содержанию.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе президент страны Ицхак Герцог выступил с обращением относительно судебной реформы. Герцог заявил, что «мы находимся на грани конституционного и социального коллапса. В таких крайних случаях, как некоторые из моих предшественников, я не стану стоять в стороне».

Ранее Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

До этого наша редакция писала, что Смотрич высказался о протестующих против судебной реформы. По словам министра финансов, он «не готов жить в стране со слабой системой правосудия».