Смотрич высказался о протестующих против судебной реформы: Восхищаюсь людьми

По словам министра финансов, он «не готов жить в стране со слабой системой правосудия».

Министр финансов, председатель партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич выразил восхищение протестующими против судебной реформы.

Об этом сообщает Telegram-канал Израиль Сегодня.

«Я не буду готов жить в стране со слабой системой правосудия. Я очень уважаю и ценю ее. Я также с большим уважением отношусь к протестующим и демонстрантам. Мы должны проявить понимание. Следует попытаться прийти к согласию. Мы знаем, как вести спор. Мы братья. Я восхищаюсь людьми, которые вчера все бросили и вышли протестовать. И я люблю этих людей», — сказал Смотрич.

Как сообщал Курсор, накануне президент страны Ицхак Герцог выступил с обращением относительно судебной реформы.

«Мы находимся на грани конституционного и социального коллапса. В таких крайних случаях, как некоторые из моих предшественников, я не стану стоять в стороне», — сказал Герцог в начале своей речи.

Президент отметил, что все положения предложенной судебной реформы вызывают глубокую обеспокоенность по поводу демократических основ Государства Израиль. При этом поступающая ему информация свидетельствует о том, что «наши враги радуются расколу в стране».

Также Герцог обратился к правящей коалицией с просьбой не выносить на голосование в первом чтении Закон о судебной реформе.

До этого Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.