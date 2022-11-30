Нетаниягу заявил, что Израиль не будет подчиняться законам Талмуда

По словам политика, его правительство не потерпит терроризма как от арабов, так и евреев.

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу дал интервью журналисту Бари Вайсу, прокомментировав ряд политических тем.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

По словам лидера Ликуда, он поддерживает демократический характер Израиля и традиции верующих.

«Этот Израиль не подчиняется законам Талмуда. Я управляю на основе технологий, в которые верю. Можно сказать, что Демократическая партия управляет крайними радикалами», ‒ сказал Нетаниягу.

Назначенный премьер-министр настоял на том, чтобы партия «Ликуд» использовала министерство обороны, несмотря на желание Смотрича получить оборонный портфель.

«Мы формируем туристическую партию в этой коалиции, и я не собираюсь сдаваться. Вы передаете министерство защиты одной из более мелких партий. Они очень беспокоились по этому поводу. Они сказали, что мы не будем формировать правительство, если это не будет. Ну, мы формируем правительство, и этого не будет. Это красная линия: оборона в наших руках», ‒ поделился политик.

По словам Нетаниягу, его правительство не потерпит терроризма как от арабов, так и евреев. Он утверждает, что никто не получит послаблений за террористическую деятельность.

«Если вы еврей и совершаете террористический акт, вы будете наказаны, и должны быть наказаны точно так же, как и все остальные», ‒ сказал лидер Ликуда.

Нетаниягу заявил, что поощряет равные возможности, которые дополняют равные права. Также он отверг опасения, что его правительство лишит Израиль судебной власти Израиля. По его мнению, нужен баланс между тремя ветвями власти.

Политик добавил, что этот баланс в стране нарушила бесконтрольная судебная власть. По его словам, «исправление этого не разрушает демократию, а защищает ее».

«Курсор» сообщал, что председатель Оцма Иегудит Итамар Бен-Гвир раскритиковал начальника генштаба ЦАХАЛа Авива Кохави.

Помимо этого Биньямин Нетаниягу раскритиковал Дональда Трампа.