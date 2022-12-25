Нетаниягу заявил, что Израиль предоставит всем равные услуги

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что во время его пребывания на посту все граждане, включая представителей ЛГБТ-сообщества и ультраортодоксальных евреев, получат равное обслуживание.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

По словам Нетаниягу, равные услуги предусмотрены повсюду, будь то в отелях или местных больницах.

Ранее мы рассказывали, что недавно лидер Ликуда осудил слова коллег по коалиции из «Религиозного сионизма» относительно планов будущего правительства по легализации нескольких видов дискриминации граждан. Так, депутат Орит Струк заявила, что государственные законы являются выражением этического кода Галахи, вследствие чего нужно изменить три статьи закона о запрете дискриминации.

В частности, речь идет об узаконивании гендерной сегрегации, разрешении на строительство кварталов исключительно для религиозных и предоставлении людям свободы отказываться от определенных действий, противоречащих их религиозным взглядам. Например, врача нельзя принуждать к обслуживанию пациента, если это не согласуется с его религиозными взглядами и если есть другие медики, способные предоставлять такие же услуги.

По мнению еще одного представителя «Религиозного сионизма» Симха Ротмана, у религиозного владельца гостиницы должно быть право не сдавать номера однополым парам. Нетаниягу назвав эти слова «неприемлемыми».

«Курсор» сообщал, что не только назначенный премьер-министром осудил эти заявления. Так, глава организации по защите прав женщин «Наамат» Хагит Пеэр заявила, что «необразованные люди хотят разрушить жизни всех нас здесь», а также она призвала Нетаниягу немедленно осудить подобные высказывания.

Дополнительно по этому вопросу поделился своей точкой зрения экс-спикер Кнессета и депутат Микки Леви. Он обвинил Нетаниягу в «полной капитуляции перед экстремистами» в рамках коалиции, что предоставит возможность расистам и гомофобам оказывать существенное влияние на правительство.