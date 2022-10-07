Никаких особых указаний: Ганц пожелал жителям Севера хороших и мирных праздников

По словам министра обороны, жители регионов, прилегающих к границе с Ливаном, могут продолжать нормальную жизнь.

Никаких особых указаний от управления тыла для жителей регионов, прилегающих к границе с Ливаном, нет, и можно продолжать нормальную жизнь.

В этом в ходе встречи с главами местных и региональных советов заверил министр обороны Бени Ганц, сообщает IsraelInfo.

Отмечается, что в завершение разговора министр обороны пожелал жителям Севера «хороших и мирных праздников».

Приведение ЦАХАЛа в повышенную готовность к эскалации на северной границе может подорвать доходы местных жителей от внутреннего туризма — израильтяне не любят отдыхать под угрозой ракетных обстрелов.

Ранее мэр Шломи Габи Нааман выразил резкое недовольство публичным объявлением министра обороны об отданном ЦАХАЛу приказе привести в готовность “как наступательные, так и оборонительные средства”.

«Жители находятся под ненужным давлением. Я действительно беспокоюсь, потому что тысяча семей в моем районе не имеют защищенных комнат. Прошу не создавать атмосферу войны, потому что мы к этому не готовы», — сказал Нааман.

Отметим, что обмен угрозами между Израилем и Ливаном начался на финальном этапе переговоров о демаркации морской границы, когда оба правительства уже были готовы подписать соглашение.

Как сообщал Курсор, накануне глава оборонного ведомства Бени Ганц на фоне переговоров с Ливаном о морской-экономической границе пригрозил ответить, если «Хезболла» попытается нанести ущерб израильской инфраструктуре.

Ганц добавил, что пока идут переговоры ЦАХАЛ находится на нашей северной границе, выполняет самую большую непосредственную оперативную задачу. В эти дни правительство продвигает соглашение о распределении экономической зоны, что имеет последствия для экономики и безопасности, включая ущерб интересам Ирана в Ливане и регионе.

Ранее Курсор сообщал, что премьер-министр Ливана Наджиб Микати оценил договор о морской границе с Израилем. Он заявил, что соглашением предотвращается большая война в регионе.