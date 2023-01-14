Ноа Кирел рассказала о выборе песни на конкурс Евровидение

В ближайшем времени певица выпустит тизер своей композиции.

В 2023 году на международном песенном конкурсе «Евровидение» Израиль будет представлять 21-летняя исполнительница и телеведущая Ноа Кирел. Она уже выбрала композицию, с которой будет выступать в Ливерпуле (Великобритания).

Об этом пишет Eurovoix.

Певица рассказала, что вскоре выпустит тизер новой песни, объявит ее название и дату премьеры. Для выступления на «Евровидении» Ноа Кирел выбирала между двумя потенциальными треками, которые написаны на английском языке с небольшим количеством иврита, и в обеих песнях есть «средиземноморские нотки».

Отметим, что израильская исполнительница выпустила свой дебютный сингл «Medabrim» в 2015 году, а вскоре за ним последовали другие успешные композиции, в том числе ее первый англоязычный трек «Drum» в 2019 году.

В конце 2021 года Ноа Кирел открыла международный конкурс «Мисс Вселенная» в Эйлате песней, которую увидели и услышали 600 млн зрителей по всему миру.



«Курсор» писал ранее, что израильская певица Ноа Кирел в феврале 2022 года попала в рейтинг самых многообещающих артистов 2022 года по версии американского журнала «People».

Еще мы писали, что 21-летняя певица Ноа Кирель стала ведущим израильским артистом на TikTok в 2022 году, согласно результатам подведения итогов года соцсети. Знаменитость запустила свою хитовую песню «Bell» исключительно на TikTok, и видео набрало около 106 миллионов просмотров.