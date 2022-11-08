Партия Ноам намерена бросить вызов правительству Нетаниягу

Нетаниягу не смог согласовать со своими партнерами немедленное формирование правительства. Кроме того, депутата Ави Маоза даже не пригласили на встречу с новым премьер-министром.

«Ноам» сейчас рассматривает возможность остаться вне коалиции и бросить вызов правительству.

После того, как депутат Кнессета Ави Маоз не был приглашен на встречу с Нетаниягу, и это, возможно, указывает на то, что в Ликуде не хотят, чтобы партия «Ноам» была частью коалиции.

В связи с этим, в партии «Ноам»заявили, что партия сейчас рассматривает возможность остаться вне коалиции.

Такой вызов правительству Нетаниягу вызвал ответную реакцию Ликуда. Там приняли решение назначить Ави Маоза представителем оппозиции в комитете по назначению судей. Таким образом, правые получат там еще один голос.

Нетаниягу не смог убедить своих партнеров немедленно сформировать правительство, не проводя коалиционных соглашений. Таким образом на следующей неделе новое правительство не будет приведено к присяге, а процесс может затянуться от двух недель до месяца.

Ранее Курсор писал о встрече Бен-Гвира с Нетаниягу: Мы сделаем все, чтобы сформировалось правое правительство. Политик утверждает, что будет защищать солдат ЦАХАЛа, офицеров израильской полиции и граждан Израиля.

Также мы сообщали о новых полномочиях для министра безопасности: адвокат «Оцма Иегудит» рассказал о переговорах с Ликудом. «В нынешнем виде — это политическое кладбище. Когда полномочий нет, изменить что-то невозможно», — считают в партии Бен-Гвира.

Кроме того, мы информировали о разногласиях между Лапидом и Ганцем: политики не разговаривают после выборов.«Это громкий провал», — заявил Ганц о деятельности Лапида перед выборами, который, по его мнению, должен был позаботиться об объединении арабских партий, а также МЕРЕЦ и Аводы.