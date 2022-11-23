Ноам выдвинула новое требование на коалиционных переговорах

Партия Ноам, которую в Кнессете представляет лишь один депутат Ави Маоз, в рамках коалиционных переговоров выдвинула новое требование.

Об этом сообщает Davar1.

Требование касается 100% финансирования всех заведений для изучения Торы, а не только тех, что принадлежат к «Агудат Исраэль» и ШАС.

В основном учебные заведения в Израиле являются государственными. Их полностью финансирует государство, в силу чего преподавание в школах должно соответствовать учебному плану и правилам Минобразования.

Однако также есть признанные учреждения неформального образования, которыми владеют общественные или частные организации. Руководят этими заведениями через некоммерческие организации, которые признало государство, но не связанными с Минобразования. Они распространены преимущественно в ультраортодоксальном секторе.

В 2013 году решили, что образовательным сетям ШАС и «Агудат Исраэль» будет предоставлено полное финансирование из государственного бюджета, когда другие школы с неформальным образованием получают средства лишь на 75%. Родители учащихся школьников платили за учебу своих детей по 500-800 шекелей ежегодно.

По мнению генерального директора «Верные Торе и работе» Шмуэля Шатаха, если требование партии «Ноам» удовлетворят, то это углубит социальное и экономическое неравенство, потому что требования касается частных школ, где в основном учатся школьники из состоятельных семей.

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