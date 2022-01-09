Ночная автокатастрофа в Петах-Тикве: есть жертвы

Мужчина в возрасте 30 лет погиб прошлой ночью в автокатастрофе с машиной и автобусом на улице Дэвида Вольфсона в Петах-Тикве.

Об этом сообщает news.walla.co.il.

30-летняя женщина, находившаяся в автомобиле, получила травмы средней степени тяжести, еще один пассажир получил легкие ранения. Их эвакуировали в городскую больницу Бейлинсон. Водитель автобуса, участвовавший в аварии, также получил легкие ранения.

Полиция расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, и инспекторы дорожного движения из Шаронского района раскрыли его обстоятельства.

«Мы видели автобус и раздавленный автомобиль на боку. Мы провели медицинские анализы, но он был без признаков жизни и в короткие сроки мы должны были констатировать его смерть. Пассажир и пассажир, находившиеся с ним в машине, получили ранения средней и легкой степени тяжести, после первичного лечения в полевых условиях мы эвакуировали их в госпиталь. Водитель автобуса, 50-летний мужчина, почувствовал недомогание, находится на обследовании в больнице, его состояние оценивается как легкое», — повторил фельдшер Ицхак Алон.

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