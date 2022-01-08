Под Бейт-Ореном произошло серьезное ДТП с мотоциклом

Стало известно о том, что 40-летний мотоциклист был серьезно ранен во время дорожно-транспортного происшествия с автомобилем на дороге 721 из Бейт-Орена в направлении перекрестка Деймон. Инцидент произошел сегодня утром.

Об этом сообщает портал Walla!

На место приехала бригада МАДА. Парамедики оказали пострадавшему первую помощь, а затем доставили его в госпиталь Рамбам. Мужчина находился под наркозом, а его легкие нуждались в искусственной вентиляции.

Полиция начала расследование обстоятельств этого ДТП.

Ранее Курсор сообщал, что возле Нахал-Рухамы перевернулся внедорожник.

Кроме того, мы писали, что 25-летний пешеход погиб в ДТП возле КПП Маккабим.

Еще напомним, что пожилой мужчина умер из-за того, что его электросамокат врезался в припаркованные автомобили.