Новая демонстрация против судебной реформы: в Тель-Авиве перекрывают дороги

Полиция предупреждает, что в связи с установлением блокпостов в городе могут создаться большие пробки.

В субботу, 18 февраля, в Тель-Авиве ожидается новая массовая демонстрация против судебной реформы.

Уже в ближайшее время полиция начнет перекрывать дороги, ведущие к центру Тель-Авива. В частности, уже перекрыты улицы Каплана, Ибн Гвироль и Дизенгоф.

Предполагается, что это создаст огромные пробки на дорогах примерно до 23:30.

В связи с установлением блокпостов в Тель-Авиве могут быть большие пробки на дорогах, и по этой причине необходимо соблюдать инструкции полицейских и использовать альтернативные маршруты.

Как сообщал Курсор, в Тель-Авиве в субботу, 21 января, прошли массовые митинги протеста. На этот раз демонстраций было две. Они полностью остановили движение в центре.

Власти закрыли некоторые участки дорог. Около тысячи полицейских обеспечивали безопасность.

Ранее Курсор сообщал, что в субботу, 14 января, в Тель-Авиве десятки тысяч людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы. Более тысячи полицейских были стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима были перекрыты. Центральные телеканалы вели прямые трансляции митинга.

До этого Курсор писал, что Израиль захлестнут массовые протесты: организаторы рассказали, к чему готовиться.

Также мы информировали о том, что полиция дала разрешение на проведение в субботу, 14 января, демонстрации в Тель-Авиве против судебной реформы. Соответствующий документ подписал командующий округом Тель-Авива суперинтендант Амихай Ашад.

При этом он отметил, что одним из условий проведения демонстрации является обязательство организаторов не допустить массового шествия. Также отмечается, что «запрещено выходить на дорогу, блокировать перекрестки или создавать какие-либо помехи для движения во время демонстрации».