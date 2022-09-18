Новая проблема на железных дорогах: рейсы отменены из-за неизвестной болезни сотрудников

В воскресенье утром «Израильские железные дороги» сообщили о сокращении рейсов и изменении расписания.
Об этом сообщил ynet.
Железные дороги только утром возобновили движение поездов в южном направлении из-за большого провала на линии Аялон. Однако спустя всего несколько часов компания столкнулась с новой проблемой.
Неизвестная болезнь поразила 16 инспекторов железной дороги, которые не вышли утром на работу и сообщили об этом внезапно.
Обычно в день могут заболеть 1-2 человека, но в связи с болезнью сразу 16 сотрудников пришлось резко сократить количество рейсов в конце дня, что повлияет на частоту движения поездов и увеличит переполненность вагонов.
Ранее Курсор писал, что на трассе Аялон в асфальте образовался провал: названы виновники инцидента. Из-за провала на трассе Аялон остановилось движение поездов, а станцию А-Шалом закрыли. Идет расследование инцидента.
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Редакция ранее сообщала, что в сети появилось видео дерзкого ограбления в Южном Тель-Авиве. Опубликованы кадры, на которых видно, как нелегалы жестоко нападают на пожилого мужчину и отбирают у него сумку.