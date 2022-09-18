Новая проблема на железных дорогах: рейсы отменены из-за неизвестной болезни сотрудников

Только восстановив движение после обвала на линии Аялон, железнодорожный транспорт вновь столкнулся с проблемой, из-за которой пришлось сокращать количество рейсов.

В воскресенье утром «Израильские железные дороги» сообщили о сокращении рейсов и изменении расписания.

Об этом сообщил ynet.

Железные дороги только утром возобновили движение поездов в южном направлении из-за большого провала на линии Аялон. Однако спустя всего несколько часов компания столкнулась с новой проблемой.

Неизвестная болезнь поразила 16 инспекторов железной дороги, которые не вышли утром на работу и сообщили об этом внезапно.

Обычно в день могут заболеть 1-2 человека, но в связи с болезнью сразу 16 сотрудников пришлось резко сократить количество рейсов в конце дня, что повлияет на частоту движения поездов и увеличит переполненность вагонов.

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