В сети появилось видео дерзкого ограбления в Южном Тель-Авиве

На кадрах видно, как нелегалы жестоко нападают на пожилого мужчину и отбирают у него сумку.

В сети опубликованы кадры, на которых видно, как нелегалы жестоко нападают на пожилого мужчину и отбирают у него сумку.

Соответствующее видео опубликовала активистка Шефи Паз.

На кадрах видно, как двое мужчин избивают пожилого гражданина и забирают у него сумку. При этом пострадавший вследствие действий атаковавших оказывается на проезжей части. После этого грабители убегают.

דרום תל אביב. יום רביעי אחר הצהריים.

את הצרחות תדמיינו לבד. pic.twitter.com/v4SpJuElIM — sheffi paz • שפי פז (@sheffipaz) September 17, 2022

Как сообщал Курсор, недавно в Цфате 17-летнего парня избили и забросали камнями, потому что он не вернул долг за каннабис в размере 70 шекелей.