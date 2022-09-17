В сети появилось видео дерзкого ограбления в Южном Тель-Авиве

В сети опубликованы кадры, на которых видно, как нелегалы жестоко нападают на пожилого мужчину и отбирают у него сумку.
Соответствующее видео опубликовала активистка Шефи Паз.
На кадрах видно, как двое мужчин избивают пожилого гражданина и забирают у него сумку. При этом пострадавший вследствие действий атаковавших оказывается на проезжей части. После этого грабители убегают.
דרום תל אביב. יום רביעי אחר הצהריים.
את הצרחות תדמיינו לבד. pic.twitter.com/v4SpJuElIM
— sheffi paz • שפי פז (@sheffipaz) September 17, 2022
Как сообщал Курсор, недавно в Цфате 17-летнего парня избили и забросали камнями, потому что он не вернул долг за каннабис в размере 70 шекелей.
Жертва насилия ослепла на один глаз. Сегодня, 8 сентября, прокуратура обратилась в мировой суд Тверии с обвинительным заключением против двух подозреваемых, которые покалечили подростка.
Согласно расследованию этого происшествия, к дому пострадавшего подошли двое молодых людей и угрожающе потребовали по телефону, чтобы тот вышел к ним и вернул 70 шекелей за приобретенную у них марихуану. Несовершеннолетний вышел на улицу и в него начали бросать заранее подготовленные камни.
Ранее мы рассказывали, что в Ашдоде чуть не умерла 2-летняя девочка, на дне трахеи которой чужеродный предмет. Родители ребенка думали, что это пита или творог, но оказалось, что они заблуждались.
Также «Курсор» сообщал, что двух жителей Беэр-Шевы задержали по подозрению в развращении детей. Они по отдельности приставали к 13-летнему мальчику и к двум 8-летним девочкам.
Помимо этого, по всему Тель-Авиву решили развернуть дополнительные силы полиции. Это связано с задержанием палестинца, готовившего теракт.