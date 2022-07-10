Новая волна подорожаний: «Angel» повысит цены на хлеб на 8-12 процентов

Компании Diplomat и Angel сообщили о запланированном росте цен на продукты. Продолжается общая волна подорожаний, которая охватила хлеб, яйца, бензин, воду, электроэнергию, недвижимость.

Основной производитель хлеба Angel сообщил о повышении цен на 8-12%.

Об этом проинформировал Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Крупнейший импортер продуктов Diplomat (более 65 марок) также намерен увеличить цены на товары в ближайшее время.

В прошлом году Diplomat отчиталась о существенном росте чистой прибыли компании. Она выросла на 20,5% за 2021 год. Генеральный директор Diplomat Distributors заработал 24,7 млн шекелей, и получил премиальные на 14,4 млн шекелей.

«Курсор» сообщал, что IKEA поднимет цены в Израиле, несмотря на снижение таможенных пошлин. Компания IKEA заявила о том, что из-за повышения цен по всему миру в августе цены на мебель повысятся и в Израиле. «нам удалось минимально повысить цены, чтобы продолжать предоставлять нашим покупателям самые выгодные цены», — заявили в компании.

Мы писали ранее, что волна роста цен продолжается: на сколько в Израиле подорожают яйца. Волна роста цен в экономике дошла и до яичной отрасли: после двух с половиной лет, когда цены на яйца не менялись, завтра вступит в силу новое решение министерства сельского хозяйства и министерства финансов.

Наш сайт также информировал, что валютные резервы Израиля сократились на шесть млрд долларов.