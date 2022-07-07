Валютные резервы Израиля сократились на шесть млрд долларов

Израильские валютные резервы в июне составили почти 194 миллиарда долларов, что на шесть миллиардов меньше уровня мая. Снижение произошло в результате переоценки.

Валютные резервы Израиля на конец июня 2022 года составили $193,810 млрд, что на $5,998 млрд меньше их уровня на конец предыдущего месяца, сообщает Банк Израиля. Уровень резервов по отношению к ВВП составил 38,7%.

Снижение произошло в результате переоценки, которая уменьшила резервы на $6,739 млрд, что было компенсировано государственными переводами из-за рубежа на общую сумму $393 млн и переводами частного сектора на сумму $348 млн.

Это пятый месяц подряд, когда Банк Израиля не производил покупок иностранной валюты, как это было принято в прошлом году, чтобы сдержать укрепление шекеля. С начала 2022 года шекель ослабевает сам по себе из-за глобальных тенденций, и в июне эта тенденция усилилась. Резкое падение цен на акции на Уолл-стрит заставило израильских институциональных инвесторов продавать шекели и покупать иностранную валюту для хеджирования своих зарубежных позиций.

В прошлом году Банк Израиля приобрел иностранной валюты на 35 миллиардов долларов, чтобы помочь экспортерам, сдерживая укрепление шекеля. В течение большей части года Банк Израиля покупал в среднем 5 млрд долларов в иностранной валюте в месяц.

Но в связи с ослаблением шекеля в 2022 году Банк Израиля купил только 356 миллионов долларов в иностранной валюте в январе 2022 года, после покупки 739 миллионов долларов в декабре 2021 года.