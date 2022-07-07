Валютные резервы Израиля сократились на шесть млрд долларов

Валютные резервы Израиля на конец июня 2022 года составили $193,810 млрд, что на $5,998 млрд меньше их уровня на конец предыдущего месяца, сообщает Банк Израиля. Уровень резервов по отношению к ВВП составил 38,7%.
Снижение произошло в результате переоценки, которая уменьшила резервы на $6,739 млрд, что было компенсировано государственными переводами из-за рубежа на общую сумму $393 млн и переводами частного сектора на сумму $348 млн.
Это пятый месяц подряд, когда Банк Израиля не производил покупок иностранной валюты, как это было принято в прошлом году, чтобы сдержать укрепление шекеля. С начала 2022 года шекель ослабевает сам по себе из-за глобальных тенденций, и в июне эта тенденция усилилась. Резкое падение цен на акции на Уолл-стрит заставило израильских институциональных инвесторов продавать шекели и покупать иностранную валюту для хеджирования своих зарубежных позиций.
В прошлом году Банк Израиля приобрел иностранной валюты на 35 миллиардов долларов, чтобы помочь экспортерам, сдерживая укрепление шекеля. В течение большей части года Банк Израиля покупал в среднем 5 млрд долларов в иностранной валюте в месяц.
Но в связи с ослаблением шекеля в 2022 году Банк Израиля купил только 356 миллионов долларов в иностранной валюте в январе 2022 года, после покупки 739 миллионов долларов в декабре 2021 года.
Ранее наш сайт сообщал, что озвучена среднемесячная зарплата израильтян. Среднемесячная зарплата в Израиле в апреле 2022 года подскочила на 3,8% до 12 061 шекеля по сравнению с 11 621 шекелем в апреле 2021 года, сообщает Центральное статистическое бюро.
Кроме того, редакция Курсора писала, что шекель резко слабеет по отношению к доллару после повышения ставки. Банк Израиля повысил ставку в третий раз в этом году, но это не устранит разрыв процентных ставок с США, поскольку ожидается, что ФРС объявит о повышении ставки на 0,75% в этом месяце, третий месяц подряд.
Еще напомним, что в Израиле продолжают расти расходы по кредитным картам. На фоне роста цен на топливо расходы израильского населения по кредитным картам достигли рекордного уровня.