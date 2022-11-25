Новое ЧП на шоссе Аялон: движение перекрыто

На шоссе Аялон по направлению из Тель-Авива вновь образовался провал. Дорожные службы перекрыли три полосы движения у развязки Ла-Гардия.

На шоссе Аялон в Тель-Авиве образовался новый провал в южной части города.

Об этом сообщают Detaly.

В пятницу 25 ноября после обнаружившегося нового провала перекрыли три полосы из пяти на участке у развязки Ла-Гардия. Это южное направление Аялона — из Тель-Авива, гораздо серьезные проблемы бы возникли при остановке движения в северном направлении, тогда пробки на въезде в город достигли бы огромных масштабов.

Сообщается о большой выбоине в левом ряду, который ближе к железнодорожным путям. Обследование места провала показало, это могло случиться из-за обрушения дренажного канала.

Еще 17 сентября на шоссе в районе дорожной развязки Ха-Шалом провалилась огромная часть дороги, образовав огромную воронку. Спасательные службы сообщили, что никто не пострадал: ни транспортные средства, ни люди. После ремонтных работ, закончившихся только в конце октября, движение на этом участке шоссе было восстановлено.

Ранее Курсор писал, что шоссе Аялон перекроют: как будет запланировано движение.

Напомним, редакция информировала, что на трассе Аялон в асфальте образовался провал: названы виновники инцидента.

Также мы информировали, что за ночь в Иерусалиме сожгли пять автомобилей. В Иерусалиме неизвестные поджигают автомобили. Полиция подозревает, что преступления совершены на национальной почве.