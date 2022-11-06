Шоссе Аялон перекроют: как будет запланировано движение

Водителей просят заранее спланировать свое движение с учетом объездов и возможных пробок из-за перекрытия шоссе Аялон.

Движение по шоссе Аялон вновь будет перекрыто в связи с проведением технических работ.

Об этом сообщают Detaly.

Для проведения дорожных работ шоссе Аялон закроют в понедельник в 23:45 на участке к северу до развязки ха-Шалом. Движение транспорта будет закрыто до 5 часов утра 8 ноября дня.

Кроме того, сообщается, что из-за закрытия движения по шоссе №1 будет организован въезд в Тель-Авив через развязку Кибуц Галуйот.

Полиция обратилась к водителям с сообщением о возможных пробках из-за объездов и попросила проявлять терпение и следовать рекомендациям полицейских.

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