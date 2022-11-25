За ночь в Иерусалиме сожгли пять автомобилей

В двух разных местах города, в Абу-Гоше и Бейн-Накобе, обнаружены сгоревшими пять автомобилей.
Об этом сообщает Maariv.
Люди, к счастью, не пострадали в результате происшествий, однако пять транспортных средств получили тяжелые повреждения, часть из которых полностью сгорела.
Вызванные на место полицейские силы также обнаружили граффити, которые были нанесены на месте, и после сбора всех улик на месте возникло подозрение в преднамеренном поджоге, совершенном на национальной почве.
Сотрудники полиции также проводят обыски и в других районах, где есть подозрение на подготовку подобных преступлений, и было начато расследование.
Ранее Курсор писал, что иранские хакеры украли у спецслужб видео теракта Иерусалима. Хакеры, поддерживающие иранский режим, смогли взломать сервера израильских спецслужб. Им удалось получить доступ к системе видеонаблюдения.
Также мы сообщали, что появились новые данные о теракте в Иерусалиме. Согласно последним данным, оба взрывных устройства, использовавшиеся при взрывах в Иерусалиме, вероятно, были заложены одним и тем же террористом.
Кроме этого, появились обновленные данные о пострадавших. Сегодня утром в Иерусалиме прогремели взрывы, которые полиция квалифицировала как теракт.
Полиция раскрыла новые детали взрывов в Иерусалиме. В Иерусалиме ведутся поиски террористов и возможных дополнительных бомб.
Также сообщалось, что в Иерусалиме повышен уровень террористической опасности: закрыт въезд в город. Полиция подняла уровень террористической опасности в Иерусалиме. В других регионах страны он будет повышен в соответствии с ситуационными оценками.
Курсор сообщал, что опубликованы первые видеозаписи с мест взрывов в Иерусалиме. Ранены по меньшей мере 10 человек.
Наша редакция писала, что полиция Израиля показала фото с мест взрывов в Иерусалиме.
Курсор писал, что мэр Иерусалима выступил с важным заявлением.