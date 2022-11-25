За ночь в Иерусалиме сожгли пять автомобилей

В Иерусалиме неизвестные поджигают автомобили. Полиция подозревает, что преступления совершены на национальной почве.

В двух разных местах города, в Абу-Гоше и Бейн-Накобе, обнаружены сгоревшими пять автомобилей.

Об этом сообщает Maariv.

Люди, к счастью, не пострадали в результате происшествий, однако пять транспортных средств получили тяжелые повреждения, часть из которых полностью сгорела.

Вызванные на место полицейские силы также обнаружили граффити, которые были нанесены на месте, и после сбора всех улик на месте возникло подозрение в преднамеренном поджоге, совершенном на национальной почве.

Сотрудники полиции также проводят обыски и в других районах, где есть подозрение на подготовку подобных преступлений, и было начато расследование.

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