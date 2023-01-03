Новое правительство Израиля может спровоцировать региональную войну — глава Хизбаллы

Хасан Насралла выступил с заявлением после сообщений об ухудшении его здоровья.

Визит крайне правого министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору «приведет ко взрыву во всем регионе»

Об этом во вторник, 3 января, заявил глава террористов «Хизбаллы» Хасан Насралла, сообщает Haaretz.

Комментируя опасения по поводу его здоровья, он сказал, что «нет необходимости паниковать», несмотря на сообщения в Израиле и странах Персидского залива о том, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Мы не боимся правительства Нетаниягу», — сказал он, отметив, что новым в этом конкретном израильском правительстве является то, что оно состоит из «коррумпированных людей и безумных экстремистов».

«Это признак того, что это правительство положит конец сионистскому образованию. Это правительство предпримет безумные шаги, которые принесут разрушение», — сказал Насралла.

Комментируя визит Бен-Гвира на Храмовую гору, Насралла сказал, что «нападение на святые места в Иерусалиме может вызвать региональную эскалацию».

«Я говорю сторонникам и помощникам Израиля: если вы не хотите еще одной региональной войны в дополнение к войне на Украине и в россии, то остановите Израиль от глупых шагов», — подытожил глава «Хизбаллы».

Как сообщал Курсор, в конце декабря представитель «Хизбаллы» объявил, что выступление генерального секретаря террористической организации Насраллы было отменено по состоянию здоровья.

Согласно сообщению, Насралла болен гриппом, что мешает ему нормально говорить. В заявлении говорилось, что Насралла получает «надлежащее лечение» и планирует выступить с речью 3 января, в годовщину убийства США иранского военачальника Касема Сулеймани и лидера иракских ополченцев Абу Махди аль-Мухандиса.

Ранее Курсор информировал о том, что Хасан Насралла сделал заявление относительно морской границы Ливана с Израилем.