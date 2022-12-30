С трудом говорит: Хизбалла заявила о болезни Насраллы

Хизбалла сообщила, что Насралла болеет гриппом и находится на лечении.

Сегодня днем ​​в пятницу представитель «Хизбаллы» объявил, что выступление генерального секретаря террористической организации Насраллы, запланированное на вечер, отложено по состоянию здоровья.

Согласно сообщению, Насралла болен гриппом, что мешает ему нормально говорить.

В заявлении говорится, что Насралла получает «надлежащее лечение» и планирует выступить с речью 3 января, в годовщину убийства США иранского военачальника Касема Сулеймани и лидера иракских ополченцев Абу Махди аль-Мухандиса.

Напомним, что США ввели новые санкции, связанные с «Хизбаллой», против трех человек и двух компаний в Ливане за предоставление финансовых услуг и оружия поддерживаемой Ираном группировке.

«Эти санкции нацелены на лиц и компании, которые управляют и обеспечивают работу всеобъемлющего финансового аппарата «Хизбаллы», действующего на всей территории Ливана, включая «Аль-Кард аль-Хассан» (AQAH) и Центральное финансовое подразделение «Хизбаллы», — говорится в заявлении министерства финансов США.

Министерство финансов заявило, что санкции подчеркивают, что «Хизбалла» остается «по своей сути террористической организацией, преисполненной решимости приобретать оружие, которое подрывает безопасность и стабильность Ливана, даже когда страна переживает тяжелый финансовый кризис».

Читайте также: Хасан Насралла сделал заявление относительно морской границы Ливана с Израилем.

Кроме того, Израиль сможет увидеть офис Хаменеи в цвете из космоса: детали важной новации.