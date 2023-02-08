Подготовка к землетрясению в Израиле: какие меры предпринимаются

Израильское кинологическое подразделение работает над тем, чтобы помочь Израилю подготовиться к катастрофе такого же масштаба, как недавно пережила Турция.

Недавние землетрясения в Турции, а также несколько толчков, которые ощущались этим вечером в Израиле, и недавние случаи ракетного обстрела Израиля служат суровым напоминанием о необходимости заранее готовиться к катастрофе.

Об этом сообщает INN.

Научное сообщество в течение некоторого времени предупреждало о возможности сильного сейсмического события в Израиле в свете близости страны к сирийско-африканскому разлому. Видео из Турции подчеркивают скорость и степень, с которой такое землетрясение может сровнять здания, оставив всех внутри под завалами.

Израильское кинологическое подразделение (IDU), некоммерческая организация, специализирующаяся на поисково-спасательных операциях, уделяет особое внимание обучению рабочих собак поиску людей под завалами и доставке спасателей к их местонахождению при любом сценарии обрушения здания. Усилия по подготовке к надвигающемуся землетрясению были недавно подкреплены рабочей встречей с Командованием тыла ЦАХАЛа, чтобы интегрировать IDU в любые национальные усилия по реагированию на стихийные бедствия.

Что нужно делать, когда происходит землетрясение :

Немедленно выйдите из любого здания на открытую площадку. Если нет возможности быстро покинуть здание, то войдите в бомбоубежище и оставьте дверь открытой. Если укрытия нет, то пройдите на лестничную клетку и, если возможно, выйдите из здания. Если вы не можете этого сделать, то спрячьтесь под тяжелой мебелью или сядьте на пол у внутренней стены.

Держитесь как можно дальше от зданий, мостов и опор ЛЭП.

Если вы находитесь в автомобиле, то выключите двигатель и оставайтесь в автомобиле. Не останавливайтесь возле мостов и развязок.

Немедленно покиньте пляжи, опасаясь цунами. Держитесь на расстоянии не менее 1 км от пляжа. Если вы не можете уйти от пляжа, то поднимитесь на 4 этаж или выше близлежащего здания. Не возвращайтесь на пляж в течение 12 часов после землетрясения. Обратите внимание, что сильное и внезапное отступление моря является признаком приближающегося цунами.

Ранее Курсор писал, что в Израиле произошло очередное землетрясение. Жители Иерусалима и некоторых районов Иудеи и Самарии сообщают, что ощущали подземные толчки.

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Наша редакция писала в ВОЗ заявили, что число погибших из-за землетрясений может превысить 20 тысяч. Официальное число погибших в результате двух землетрясений, произошедших вчера в Турции и Сирии, сегодня (вторник) возросло до более чем 6500 человек. В обеих странах насчитывалось около 30 тысяч раненых.

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