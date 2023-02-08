Трагедия в Турции и Сирии: число погибших превысило 11 000 человек

Цифры продолжают расти, а под завалами все еще остаются люди.

По последним обнародованным данным, более 11 200 человек погибли в результате мощного землетрясения, которое произошло в Турции и Сирии в понедельник, 6 февраля.

Об этом сообщает ВВС.

Официальные лица Турции сообщают, что в стране погибли 8 574 человека.

Получить данные из Сирии сложно, но число подтвержденных смертей на данный момент составляет 2 662 человека. «Белые каски» предупреждают, что под завалами остаются сотни людей, поэтому число погибших неизбежно возрастет.

На третий день после разрушительного двойного землетрясения в Турции и Сирии шансов спасти людей из-под завалов остается все меньше, но огромное количество человек задействованы в поисково-спасательных работах. Сейчас в Турцию едут спасательные бригады из Европейского союза, США, стран Ближнего Востока. У всех единственная цель — спасти как можно больше людей, оказавшихся под завалами.

Кроме этого, ВОЗ предупреждает, что число жертв может резко возрасти, а катастрофа может затронуть более 23 миллионов человек.

Ранее Курсор писал, что сейсмолог предсказал землетрясение в Турции за 3 дня до катастрофы. Голландский исследователь предсказал, что в этом регионе произойдет землетрясение, с почти точной точностью выделив эпицентр землетрясения, которое вскоре произойдет.

Курсор также сообщал, что сейсмологи прогнозируют новую волну землетрясений. Такое заявление сделал Исследовательский институт мониторинга геометрии небесных тел (SSGEOS).

Землетрясение в Турции и Сирии: число погибших превысило 8 000 человек. В Турции и Сирии продолжаются поисково-спасательные работы. ВОЗ предупреждает, что число жертв может резко возрасти.

Число погибших в Турции и Сирии продолжает расти: последние данные. В Турции и Сирии произошло разрушительное землетрясение, в результате которого разрушено множество зданий. Число погибших растет с каждым часом.

Наша редакция писала в ВОЗ заявили, что число погибших из-за землетрясений может превысить 20 тысяч. Официальное число погибших в результате двух землетрясений, произошедших вчера в Турции и Сирии, сегодня (вторник) возросло до более чем 6500 человек. В обеих странах насчитывалось около 30 тысяч раненых.

Также мы сообщали, что лидер еврейской общины и его жена пропали без вести во время землетрясения в Турции. По данным ВОЗ от землетрясений в Турции и Сирии пострадали около 23 миллионов человек.

Также наш сайт сообщал, что Израиль отправил на помощь турецким спасателям рабочую группу.

Напомним, что Еврейские федерации Северной Америки собирают деньги для Турции и Сирии.