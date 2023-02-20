Новое землетрясение в центре и на севере Израиля: первые подробности

Утверждается, что на последних этажах высотных зданий всё тряслось.

Жители севера и центра Израиля заявили, что ощущали землетрясение.

Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля | Израиль сейчас«.

«Потрясло нехило, на последних этажах высотных зданий всё тряслось. В Турции-Сирии тоже было – 6.3 балла», – сказано в сообщении.





Ранее мы рассказывали, что вследствие катастрофических землетрясений в Турции разрушены или серьезно повреждены примерно 118 тысяч зданий. По словам министра по вопросам окружающей среды, урбанизации и климата Мурата Курума, в зоне подземных толчков насчитали 118 тысяч серьезно поврежденных зданий, которые нужно снести или реконструировать.

Чиновник заявил, что запущена кампания по строительству нового жилья, которое будет более безопасным в условиях сейсмической зоны. Он добавил, что уже в следующем месяце начнут строить 30 тысяч домов, но эта цифра может увеличиться.

Также «Курсор» сообщал, что вчера, 19 февраля, на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0 баллов по шкале Рихтера. В Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре рассказали, что эпицентр стихии находился в 9 км от города Обихиро с населением около 173 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 112 км.

Помимо этого в социальных сетях появилось видео разлома земной коры в провинции Хатай (Турция). Видеоматериал сделали с помощью дрона, который заснял несколько мест, которые пострадали в ходе ужасных землетрясений.